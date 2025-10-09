Knalleffekt: Ski-Weltmeisterin tritt zurück - mit nur 24 Jahren

Nicht einmal ihr Trainer wusste davon.

Knalleffekt im Langlaufsport. Die Norwegerin Helene Marie Fossesholm hat überraschend ihren Rücktritt vom Spitzensport bekanntgegeben – mit gerade einmal 24 Jahren. Auf Instagram teilte sie mit: „Ich habe eine etwas traurige Nachricht zu verkünden. Ich habe mich entschlossen, aufzuhören.“

Fossesholm nennt vor allem Motivationsprobleme als Auslöser. „In den letzten Monaten schwankte meine Motivation stark, wobei ich leider meistens das Gegenteil davon verspürt habe.“

Sie habe gehofft, dass dieses Gefühl vorübergehend sei und ihre Begeisterung für Wettkämpfe zurückkehren würde. „Ich habe versucht, mich auf das Positive zu konzentrieren, deshalb habe ich auch so getan, als wäre meine Motivation auf dem Höhepunkt. Leider hat es nicht geholfen, mir Zeit zu nehmen.“

Bereits 2021 erzielte Fossesholm ihren größten Erfolg, als sie mit der norwegischen Staffel Gold bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften gewann. Darüber hinaus konnte sie nationale Titel für sich entscheiden und in Einzelrennen im Weltcup Podiumsplätze erringen.

Niemand wusste davon

Die Nachricht hat im norwegischen Langlaufmilieu starke Emotionen ausgelöst. Die mehrfach siegreiche Langläuferin Heidi Weng sagte: „Ich habe ein paar Tränen vergossen. Sie muss diese Entscheidung für sich selbst treffen. Wenn es das Richtige für sie ist, unterstütze ich sie.“

Auch Therese Johaug äußerte sich betroffen: „Es kam für mich sehr überraschend. Es ist eine große Entscheidung, kurz vor Saisonbeginn aufzuhören.“ Der norwegische Trainer Sjur Ole Svarstad beschrieb den Moment als „überraschend und ... sehr unerwartet“. Er habe eine Textnachricht bekommen, „auf die ich ziemlich unvorbereitet war“.

Neuer Lebensabschnitt

Fossesholm plant, künftig einen anderen Weg einzuschlagen: Sie möchte Medizin studieren. „Es wird ein anderes Leben, aber eins, auf das ich mich freue“, schreibt sie.