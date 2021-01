Kombinierer Gruber vor Karriere-Ende

Kombinierer Bernhard Gruber (38) musste sich erneut einer Herz-Operation unterziehen.

Im März 2020 erhielt der Salzburger die Diagnose: Teilverschluss eines Herzkranzgefäßes. Gruber unterzog sich einer Operation, bekam danach vom ÖSV grünes Licht für eine Rückkehr. Am Samstag feierte der 38-Jährige in Lahti sein Comeback, lag nach dem Springen sogar in Führung! Doch nach dem Rennen hatte Gruber plötzlich Schmerzen in der Brust, im Krankenhaus wurden ihm zwei Stents im Herzen eingesetzt.



Ein Karriereende des vierfachen Olympia-und achtfachen WM-Medaillen-Gewinners scheint nach dem neuerlichen Tiefschlag nun wohl unvermeidlich.