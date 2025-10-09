Alles zu oe24VIP
Manuel Feller
Alarm! Feller mit Schmerzen vor Weltcup-Auftakt in Sölden

09.10.25, 14:19
Nur zwei Wochen vor dem Start in die Ski-Weltcup-Saison 2025/26 muss ÖSV-Star Manuel Feller eine Trainingspause einlegen. Rückenprobleme zwingen den Tiroler erneut zur Vorsicht. 

Schlechte Nachrichten für das österreichische Ski-Team: Slalom-Ass Manuel Feller fällt wegen akuter Rückenprobleme aus – und das kurz vor dem Saisonstart in Sölden (27. Oktober). Wie seine Skifirma Atomic am Donnerstag bekannt gab, musste der 32-Jährige zu Wochenbeginn ärztlich behandelt werden und wurde am Montag „infiltriert“. Es wird ein Wettlauf mit der Zeit.

Eingriff als Vorsichtsmaßnahme

Der Eingriff sei eine „reine Vorsichtsmaßnahme für Sölden“, betonte Atomic-Rennchef Christian Höflehner. Feller wird kommende Woche ins Schneetraining zurückkehren, soll also rechtzeitig zum Weltcup-Auftakt wieder fit sein.

Wegen der Rückenbeschwerden wird der zweifache Weltcupsieger am Freitag auch bei der traditionellen ÖSV-Modeschau fehlen. Rückenprobleme hatten Feller in der Vergangenheit immer wieder zu Trainingspausen gezwungen.

Ob der Publikumsliebling rechtzeitig zum Riesenslalom in Sölden wieder topfit sein wird, bleibt vorerst offen.

Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

