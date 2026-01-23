Babinsky bei Odermatt-Triumph auf Streif am Podest

Der Hahnenkamm-Rennauftakt in Kitzbühel - ein Wahnsinns-Hundertstelshowdown. Marco Odermatt wiederholte seinen Super-G-Vorjahrssieg vor seinem Schweizer Kumpel Franjo von Allmen (+0,03), Stefan Babinsky (3./+0,25) und Raphael Haaser (4./+0,33)

Vor den Augen von Super-G-Rekordsieger Hermann Maier (53), Franz Klammer (72) und F1-Evergreen Bernie Ecclestone (95) brannten die Streif-Helden ein Feuerwerk ab.

Mit Startnummer 9 setzte sich Stefan Babinsky vor Vizeweltmeister Haaser in Führung und riss unter dem Jubel von über 20.000 Fans die Hände in die Höhe. Doch die Hoffnung auf einen rot-weiß-roten Sieg war zwei Minuten später dahin: Abfahrts-Weltmeister Von Allmen (Nr. 10) war 22 Hundertstel schneller als der Steirer.

Odermatt 94 Zentimeter vor Von Allmen

Und dann: Odermatt fährt oben Bestzeit, macht es an der Hausbergkante mit einem Fehler noch einmal spannend und rettet 3 Hundertstel bzw. 94 Zentimeter Vorsprung auf Von Allmen ins Ziel.

Damit nahm der Schweizer Überflieger am Leader-Sessel Platz und gab später Interviews zu seinem achten Saisonsieg.

Der Schweizer Gesamtweltcup-Dominator hält bei mittlerweile 53 Weltcup-Siegen (17x Super-G). Zu seinem zweiten Super-G-Sieg in Kitzbühel meinte er: "Über den Hausberg war ich nicht auf der Linie, die ich fahren wollte, insofern bin ich überrascht, dass sich die Bestzeit ausgegangen ist."

Babinsky in Olmypia-Form - Kriechmayr verpatzt letzten Super-G-Test

Der frühere Streif-Super-G-Sieger Kriechmayr schafft es nicht, ans Podest heranzukommen. Mit 44 Hundertstel Rückstand auf Odermatt musste sich der Doppel-Weltmeister von 2021 am Freitag mit Platz 7 begnügen (+0,44) und war sauer: "In der Abfahrt muss ich besser fahren."

Das will auch der als Geheimfavorit gehandelte Wengen-Super-G-Sieger Giovanni Franzoni nach einem fehlerhaften Ritt nur Zwölfter (0,66) wurde. Noch schlechter lief es für Daniel Hemetsberger, der als 16. (+0,83) wohl seine letzte Chance auf den Olympia-Super-G verspielte.

Allrounder Marco Schwarz (+0,99) beendete seinen ersten rennmäßigen Ritt über die Streif nicht in den Top 20.

"Obwohl ich kurz vorm Ziel den Ski verschnitten hab, bin ich zufrieden mit meiner Leistung", so der 29-jährige Babinsky, der nach dem 2. Platz in Wengen nach den letzten beiden Super-Gs vor den Olympischen Spielen vom Podest lacht.

Odermatt fehlt Hahnenkamm-Abfahrtssieg noch

24 Stunden später (Samstag, 11.30 Uhr, ORF1 live) steigt die Revanche auf der Abfahrt. Da wollen Vincent Kriechmayr & Co. zurückschlagen - und Odermatt wird alles daran setzen, auch das größte Rennen im Ski-Weltcup endlich zu gewinnen. Im Vorjahr war er nur Sechster. Heuer will er es besser machen: "Ich hoffe, dass ich diesmal mehr bereit bin als letztes Jahr."