Im Nationencup fahren wir der Schweiz davon

Trotz den schwachen letzten Wochenenden halten ÖSV-Alpine die Schweiz auf Distanz.

Der Stachel nach den verlorenen Nationencup-Wertungen in den vergangenen beiden Jahren sitzt noch immer tief. So machte sich auch die neue ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober die Rückeroberung der Prestige-Kristallkugel zu einem ihrer ganz großen Ziele. Und dabei läuft es heuer wesentlich besser als zuletzt unter Vorgänger Peter Schröcksnadel.

Nach 16 Bewerben liegt Österreich (2.401 P.) 316 Punkte vor der Schweiz. Wobei z. B. Slalom-Queen Katharina Liensberger, 2020/21 beste Punktelieferantin bei den Damen, noch nicht richtig warmgelaufen ist.

Am Montag greift die Doppel-Weltmeisterin im RTL von Courchevel an. Die Speed-Damen bestreiten Freitag und Samstag Abfahrt & Super-G in Val-d'Isère.