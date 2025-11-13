Darum fehlt Rainer Pariasek beim Ski-Weltcup in Levi

Heimische Ski-Fans müssen dieses Mal ohne Rainer Pariasek auskommen.
Beim Weltcup-Auftakt in Sölden moderierte Kult-Moderator Rainer Pariasek in gewohnter Manier, bei den Rennen im finnischen Levi wird der 61-Jährige aber fehlen.
Fußball statt Ski
Der Grund dafür ist einfach: Pariasek ist beim womöglich entscheidenden WM-Quali-Spiel im Einsatz und moderiert am Samstag live aus Zypern.
Nach dem gewonnenen Machtkampf gegen Sportchef Aigelsreiter dürfte Rainer Pariasek im ORF wieder öfter zum Einsatz kommen. Die beiden interimistischen Sportchefs Veronika Dragon-Berger und Martin Szerencs hatten den 61-Jährigen in einem Interview bereits als „starke Marke“ bezeichnet.
Offen bleibt, welche Rolle Pariasek bei den Olympischen Spielen und bei der WM im kommenden Jahr spielen wird.