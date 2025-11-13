Darum fehlt Rainer Pariasek beim Ski-Weltcup in Levi

Heimische Ski-Fans müssen dieses Mal ohne Rainer Pariasek auskommen.

Beim Weltcup-Auftakt in Sölden moderierte Kult-Moderator Rainer Pariasek in gewohnter Manier, bei den Rennen im finnischen Levi wird der 61-Jährige aber fehlen.

Fußball statt Ski

Der Grund dafür ist einfach: Pariasek ist beim womöglich entscheidenden WM-Quali-Spiel im Einsatz und moderiert am Samstag live aus Zypern.

© GEPA

Nach dem gewonnenen Machtkampf gegen Sportchef Aigelsreiter dürfte Rainer Pariasek im ORF wieder öfter zum Einsatz kommen. Die beiden interimistischen Sportchefs Veronika Dragon-Berger und Martin Szerencs hatten den 61-Jährigen in einem Interview bereits als „starke Marke“ bezeichnet.

Offen bleibt, welche Rolle Pariasek bei den Olympischen Spielen und bei der WM im kommenden Jahr spielen wird.