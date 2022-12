Hirscher feilt mit Kristoffersen am Premieren-Sieg

Marcel Hirscher gibt auf den Pisten weiterhin Vollgas, als ob er nie zurückgetreten wäre. Auf Instagram nimmt er seine Follower auf eine kurze, aber wilde RTL-Fahrt mit. Zudem feilt der Ex-Ski-Star mit Van-Deer-Schützling Henrik Kristoffersen an seinen Skiern, um weitere Hundertstel herauszukitzeln.

In einem Video auf Instagram gibt Marcel Hirscher tiefe Einblicke in seine Paradedisziplin, dem Riesentorlauf. Mit ordentlich Speed und viel Dynamik haut sich der Salzburger die Piste auf der Reiteralm in der Region Schladming hinab. Es wirkst fast so, als wäre der 33-Jährige nie weg gewesen. "Fahrt eine Runde mit mir mit", schreibt der zweifache Olympiasieger unter seinem Posting.

Viele Anhänger fordern auch schon ein Comeback des Ski-'Pensionisten': "Wie ich das vermisse", "Comeback please" oder "Hirscher fährt in Rente noch immer besser als der Rest im Weltcup" ist in den Kommentaren zu lesen.

Mit Kristoffersen den Feinschliff holen

Doch der 33-Jährige ist nicht nur zur Gaudi auf der Piste. Mit "Van Deer"-Schützling Henrik Kristoffersen feilt der noch immer top-fitte Unternehmer schon am ersten Weltcup-Sieg.

© Screenshot Instagram / marcel_hirscher

Am 4. Jänner gibt es im Slalom von Garmisch-Partenkirchen dann die nächste Möglichkeit für den Norweger, den ersten Weltcup-Sieg für den Hirscher-Ski einzufahren. Bislang reichte es "nur" zu drei zweiten Plätzen. Im Riesenslalom in Alta Badia fehlten lediglich zwei Hundertstel auf Landsmann Lucas Braathen, einen Tag später war Marco Odermatt in der selben Disziplin zwei Zehntel schneller, im Slalom in Madonna musste sich Kristoffersen dem Schweizer Daniel Yule um acht Hundertstel geschlagen geben. Mit Hirschers Feinschliff wird der erste Sieg nur eine Frage der Zeit sein.