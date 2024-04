Hirscher: Vorerst nur Starts bei FIS-Rennen

Weltcup-Starts von Marcel Hirscher sind vorerst nicht realistisch.

Ski-alpin-Superstar Marcel Hirscher plant tatsächlich ein Wettkampf-Comeback. Das bestätigten der ÖSV und Vertreter seiner Skifirma Van Deer-Red Bull Sports am Mittwoch in einem Online-Pressegespräch. Der Salzburger, der seine Karriere eigentlich 2019 für beendet erklärt hatte, will künftig für die Niederlande, das Geburtsland seiner Mutter, an den Start gehen. Der ÖSV wird diesem Ansinnen keine Steine in den Weg legen.

Wenn alles seinen geplanten Lauf nimmt, soll Hirscher künftig bei FIS-Rennen im Riesentorlauf und Slalom an den Start gehen, verriet Van-Deer-Rennchef Anton Giger. Weltcup-Einsätze seien aufgrund einer zu hohen Startnummer auf absehbare Zeit nicht realistisch.

Hirscher will im Sommer an FIS-Rennen in Neuseeland antreten. Der 35-Jährige liegt derzeit nur auf Platz 850 der Weltrangliste und braucht dringend Punkte, um im Weltcup überhaupt an den Start gehen zu dürfen.