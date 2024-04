ÖSV-Star frisch verlobt im Traum-Urlaub

Ein ÖSV-Star traut sich

"Sie hat Ja gesagt", jubelt unser Ski-Held Manuel Feller auf Instagram. Nach der Geburt ihrer beiden Kinder und dem Gewinn im Slalom-Weltcup, wird der 31-jährige Tiroler nun seine langjährige Freundin heiraten.

Den Antrag dürfte er während des gemeinsamen Urlaubs auf Jamika gemacht haben. Denn in seinem Posting sieht man erst den Verlobungsring, ehe zwei Bilder der frisch Verlobten am Strand das gemeinsame Glück mit der Welt teilen. Der sonst so bunte Vogel, der als "Märchenprinz" in Flachau oder umstrittenen Rap-Einlagen immer wieder für Wirbel sorgte, dürfte sich dieses Mal von der romantischten Seite gezeigt haben.

Viele Weggefährten gratulierten gleich. Etwa ORF-Expertin Nicole Schmidhofer oder auch Teamkollege Marco Schwarz, der vergangene Saison verletzungsbedingt lange Zeit zusehen musste.