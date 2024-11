Zwei Tage vor dem Slalom in Gurgl (Sonntag, 10.30/13.30 Uhr/ORF1) hat sich Marcel Hirscher offiziell für einen Start beim Heim-Spektakel entschieden.

Nach der Pleite beim Slalom-Auftakt in Levi (nur Platz 46) hatte Marcel-Hirscher seinen Start beim Heim-Slalom in Gurgl infrage gestellt. Wie oe24 nun jedoch in Erfahrung brachte, dürfen sich die Ski-Fans am Sonntag beim Heim-Slalom in Gurgl (10.30/13.30 Uhr) über den nächsten Hirscher-Auftritt freuen.

