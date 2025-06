"I speib glei": So schuftet Hirscher fürs Comeback

Mit seinen inzwischen 36 Jahren will es Marcel Hirscher noch einmal wissen.

Der siebenfache Gesamtweltcup-Sieger kündigte nach seinem Kreuzbandriss im vergangenen Winter ein neuerliches Comeback an.

Bevor Hirscher in Sölden auf die Weltcup-Piste zurückkehrt, stehen noch harte Trainingseinheiten auf dem Programm. Auf Instagram gab der 36-Jährige nun Einblick, wie er an seine Grenzen geht. Bei einer Übung mit einer Gewichtsscheibe auf dem Trampolin kam der Ski-Legende sogar ein „Weih, i speib glei“ raus.

Hirscher in Spielberg

Am Wochenende nimmt Hirscher eine Trainings-Auszeit und wird vor dem Grand Prix auf dem Red Bull Ring in der Steiermark den Ford Mustang "Eleanor" aus dem Film "Nur noch 60 Sekunden" steuern.

© GEPA

Die Legendenparade beim Großen Preis von Österreich steht anlässlich der Premiere des Hollywood-Films "F1" mit Brad Pitt - der nicht in Spielberg erwartet wird - im Zeichen von "Movie Cars" (dt. Filmautos). Der Bolide des fiktiven APXGP-Teams wird in der Fan Zone an der Strecke ausgestellt, Ex-F1-Pilot Mark Webber lenkt den Porsche GT3-R aus dem Film während der Parade. David Coulthard ist mit dem Aston Martin DB5, dem Original-Fahrzeug von James Bond in "Goldfinger" aus dem Jahr 1964, unterwegs. Gerhard Berger wird indes Niki Lauda in einem Ferrari 312T aus dem Film "Rush" die Ehre erweisen, Sänger Samu Haber (Sunrise Avenue) wird unter anderem in einem Dodge Charger "General Lee" teilnehmen.