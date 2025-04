Neo-Hirscher-Pilot Max Franz: "Jetzt will ich zurück in den Weltcup"

Fast drei Jahre nach seinem Horrorsturz (beide Unterschenkel gebrochen, mehrere Operationen) will der frühere Abfahrts-Siegläufer Max Franz (35) noch einmal durchstarten. Als erster ÖSV-Athlet mit Hirschers Van-Deer-Skiern. Im oe24-Interview erklärt der Kärntner seinen Comeback-Plan.

oe24: Max, die Mitteilung von Marcel Hirscher, dass ausgerechnet Sie der erste ÖSV-Läufer mit Van-Deer-Skiern sind, kommt für uns doch überraschend ...

MAX FRANZ: Für mich weniger. Ich hab immer gewusst, dass dieser Schritt irgendwann passieren wird. Schön, dass es jetzt soweit ist.

oe24: Das heißt, dass bei Ihnen alles in Richtung Comeback läuft ....

FRANZ: Das war immer meine Triebfeder - den Körper so hinzubekommen, dass ich wieder konkurrenzfähig eine Weltcuppiste runterfahre.

oe24: Wie Ski-fit sind Sie nach zweieinhalb Jahren ohne Rennen?

FRANZ: Inzwischen bin ich tatsächlich schon sehr weit. Mein Körper wird immer belastbarer. In den letzten sieben Tagen war ich fünf Tage am Schnee, auch auf schneidigeren Pisten. Ich muss die guten Bedingungen, die man jetzt noch am Gletscher vorfindet, nützen um Skikondi zu tanken. Dabei geht es oft auch um kleine Dinge, die früher selbstverständlich waren, an die muss ich mich jetzt wieder gewöhnen. Nach zwei Jahren, in denen ich keine Skischuhe anhatte, tun mir zum Beispiel plötzlich die Füße in den Schuhen weh. Ein Gefühl, das ich früher nicht gekannt habe.

"Ich hoffe, dass ich beim Sommertraining in Chile wieder dabei sein kann"

oe24: Haben Sie so etwas sie einen Comeback-Plan?

FRANZ: Zur Zeit fahre ich so viel ich kann Ski. Ich schau, dass ich mit den langen Skiern viele Kilometer sammle. Dazu nütze ich jedes Futzel Schnee zum Riesentorlauf-Training, weil da geht am meisten weiter. Nebenbei geht schon das Grundlagentraining los, mit Kraft-Blöcken will ich alles soweit hinbekommen, dass ich in Chile (beim Sommer-Training mit dem ÖSV-Speedteam, d. Red.) wieder dabei sein kann.

oe24: Und dann wollen Sie in den Weltcup einsteigen? Mit welcher Startnummer müssen Sie sich da vorarbeiten?

FRANZ: Da muss ich noch ein paar Dinge abklären. Ich glaub, den Fall, dass jemand drei Saisonen weg war, den hat's noch nie gegeben. Dank Verletztenstatus dürfte ich aber noch eine einigermaßen gute Startnummer haben.

oe24: Könnte sogar Olympia im Februar ein Thema für Sie werden?

FRANZ: Das steht gar nicht ganz vorne. Mein Hauptziel ist es wie gsagt, in den Weltcup zurückzukommen und wieder konkurrenzfähig runterzufahren. Alles andere ist Zugabe.

"Wann Schluss ist, entscheide allein ich"

oe24: Nach Ihrem schweren Sturz war vielerorts von Karriereende die Rede ...

FRANZ: ... aber ich hab gesagt: Wann Schluss ist, entscheide allein ich. Mein erstes Ziel war es, hundertprozentig fit fürs Leben zu werden, das war mein täglicher Ansporn. Inzwischen hab ich schon gezeigt, dass Dinge, von denen bestimmte Leute gemeint hätten, dass die nicht mehr möglich wären, doch wieder möglich sind (z. B. Vorläufer bei der WM in Saalbach, d. Red.). Es war eine interessante, aber eine sehr harte Reise.

oe24: Durch Ihren Vertrag mit Van Deer stehen Sie plötzlich wieder in der Auslage. Was macht das mit Ihnen?

FRANZ: Cool, dass ich mit dieser österreichischen Marke, die jetzt auch Ski-Pool ist, Gas geben darf.

oe24: Haben Sie durch das neue Van-Deer-Werk, das in Scheffau vor Ihrer Haustür entsteht, so was wie einen Heimvorteil?FRANZ: Von meinem Haus ist es tatsächlich nur 300 Meter entfernt. Das werden ganz kurze Wege, die mir auch bei der Material-Abstimmung helfen werden.