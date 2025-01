Olympiasieger Mayer als Vorläufer beim ÖSV-Vierfachsieg

Er kam, sah und läutete als Vorläufer einen heimischen Ski-Triumph ein: Matthias Mayer.

Bei der Abfahrt der Frauen im Ski-Europacup in Zauchensee am Mittwoch sorgten die österreichischen Athletinnen für eine wahre Sternstunde: Ein Vierfach-Erfolg unterstrich die Dominanz des heimischen Teams. Nadine Fest aus Kärnten holte sich mit neun Hundertstelsekunden Vorsprung auf ihre Landsfrau Carmen Spielberger den Sieg. Die beiden Vorarlbergerinnen Leonie Zegg und Victoria Olivier komplettierten das Podium und sicherten damit einen historischen Erfolg.

Ein prominenter Name sorgte zudem für zusätzliche Aufmerksamkeit: Matthias Mayer, dreifacher Olympiasieger und ehemaliger Weltklasse-Skirennläufer, war als Vorläufer im Einsatz. Mayer, der Ende 2022 seinen Rücktritt aus dem aktiven Rennsport bekannt gegeben hatte, wird auch bei der Heim-WM in Saalbach-Hinterglemm im Februar als Vorläufer am Start stehen. Ein Comeback ins Renngeschehen schloss der 34-Jährige jedoch erneut aus.

Mayer auch heute im Einsatz

Victoria Olivier übernahm mit ihrem starken Auftritt die Führung in der Europacup-Gesamtwertung. Der Ski-Zirkus macht in Zauchensee allerdings noch keine Pause: Bereits am Donnerstag steht eine weitere Abfahrt auf dem Programm, gefolgt von einem Super-G am Freitag. Mayer, der bereits in den Trainingsläufen am Montag und Dienstag aktiv war, wird laut den Veranstaltern erneut die ersten Spuren in den Schnee ziehen.

Die Erwartungen an die heimischen Athletinnen bleiben hoch, während die Fans auf weitere Podestplätze hoffen. Mit ihrer aktuellen Form und der Unterstützung von Legende Matthias Mayer könnte die österreichische Mannschaft weiterhin für Furore sorgen. Spannung ist garantiert!