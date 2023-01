Shiffrin nimmt vor der WM Stenmark-Rekord ins Visier

Beim letzten Damen-Rennen vor der WM sind alle Augen auf Mikaela Shiffrin gerichtet. Die Ski-Queen kann in Tschechien Geschichte schreiben und vorzeitig sogar die kleine Kristall-Kugel im Slalom-Weltcup abholen.

Am Sonntag (ab 9.15/12.15 Uhr im Sport24-Liveticker) kann Mikaela Shiffrin abermals Ski-Geschichte schreiben. Nach dem Sieg im ersten Torlauf am Samstag, kann die Ski-Queen mit nur 27 Jahren mit Ikone Ingemar Stenmark gleichziehen und ihren 86. Weltcup-Sieg feiern. Obendrein würde ihr ein Sieg zum vorzeitigen Gewinn des Slalom-Weltcups genügen, sofern Wendy Holdener nicht auf Platz zwei landet.

An den tschechischen Ski-Ort hat Shiffrin besondere Erinnerungen. Mit 15 Jahren feierte sie ausgerechnet hier ihr Weltcup-Debüt. Damals, sowie beim bisher letzten Mal, als der Weltcup in Spindlermühle Halt gemacht hatte war ihr verstorbener Vater als Begleiter mit dabei. Shiffrin meint: "Ich fühle mich hier wohl und bin glücklich, hier zu sein. Aber ich fühle auch, dass etwas fehlt und das mich ein bisschen traurig macht."

Liensberger hofft auf Befreiungsschlag

Weiter völlig neben der Spur fährt ÖSV-Star Katharina Liensberger. Nach dem Trainer-Knall hofft die Vorarlbergerin vor der WM auf eine Kehrtwende. Auch wenn sie am Samstag mit Platz 22 erneut nichts mit der Entscheidung zu tun hatte. In der aktuellen Saison hat sie erst zwei Top-10-Plätze zu verbuchen. "Es hat sich nicht wirklich fein angefühlt, es waren immer Ratterer dabei, das summiert sich da runter", resümierte Lienbserger selbstkritisch. "Nach dem ersten Durchgang habe ich gewusst, dass ich die Linie mehr pushen muss. Es ist wichtig, da herunter am Limit zu fahren. Da muss ich morgen darauf aufbauen."

Immerhin: Bei der WM hat sie ihren Startplatz im Slalom als Titelverteidigerin sicher.