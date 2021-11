Franziska Gritsch: Karriere-Aus nach Impf-Beichte?

Impfverweigerin spaltet mit öffentlichem Outing den heimischen Skiverband.

Als erster ÖSV-Star machte Franziska Gritsch über die sozialen Medien am Dienstag öffentlich, dass sie die Corona-Impfung verweigert. Seither gibt es im Skiweltcup noch ein Thema: Wie geht es mit der Allrounderin weiter? Ein Statement vom ÖSV gab es auf ÖSTERREICH-Nachfrage keines, zumindest nicht offiziell. Man verwies auf die "persönliche Entscheidung der Athletin" in einer medizinischen Angelegenheit.

Patrick Ortlieb, der als Finanzreferent im ÖSV-Präsidium sitzt, meint nur allgemein: "Als Ungeimpfte darfst du in kein Hotel usw. Da stellt sich die Frage, ob du als Skirennläufer deinen Beruf ausüben kannst." Droht Gritsch also unter den aktuellen Umständen sogar das Karriere-Aus? Klar ist: Die 24-jährige Tirolerin ist als ungeimpfte Athletin kein Thema für die Olympischen Spiele (ab 4. Februar) in Peking. (okk)