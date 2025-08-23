Nach Rücktritt: Ski-Star im Baby-Glück

Ragnhild Mowinckel hat ihr erstes Kind bekommen – die 32-jährige Norwegerin teilt ihr Glück in den sozialen Medien.

„Und dann waren wir drei!“ – mit diesen Worten verkündete Ragnhild Mowinckel ihre Baby-News. Auf Instagram postete die ehemalige Skirennläuferin ein Bild, das sie mit Babyschale und Kind zeigt. Dazu setzte sie ein blaues Herz-Emoji, möglicherweise ein Hinweis auf das Geschlecht des Kindes.

Hochzeit und Familienglück

Vor rund einem Jahr hatte Mowinckel ihren langjährigen Partner Mathias Tangenes geheiratet. Nun folgt nach der Hochzeit das nächste große Kapitel im Leben der beiden.

Rücktritt im Februar 2024

Im Februar 2024 hatte Mowinckel in einer Videobotschaft ihren Rücktritt vom Skisport verkündet. Zuvor entschied sie sich beim Rennen in Cortina d’Ampezzo, wo sie in der Abfahrt ihren vierten und letzten Weltcupsieg feierte.

Erfolge auf der Piste

Während ihrer Karriere gewann sie zweimal Olympia-Silber (2018 in Abfahrt und Riesenslalom) sowie WM-Bronze 2019 in der Kombination und 2023 im Riesenslalom. Insgesamt feierte sie vier Weltcupsiege in Abfahrt, Super-G (zwei) und Riesenslalom.

Ein neuer Lebensabschnitt

Für die sympathische Norwegerin beginnt nun ein neuer Abschnitt – abseits der Piste, aber mit genauso viel Freude.