Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
  5. Ski Damen
Nach Rücktritt: Ski-Star im Baby-Glück
© Instagram/ragmow

Neuigkeiten

Nach Rücktritt: Ski-Star im Baby-Glück

23.08.25, 16:46
Teilen

Ragnhild Mowinckel hat ihr erstes Kind bekommen – die 32-jährige Norwegerin teilt ihr Glück in den sozialen Medien. 

„Und dann waren wir drei!“ – mit diesen Worten verkündete Ragnhild Mowinckel ihre Baby-News. Auf Instagram postete die ehemalige Skirennläuferin ein Bild, das sie mit Babyschale und Kind zeigt. Dazu setzte sie ein blaues Herz-Emoji, möglicherweise ein Hinweis auf das Geschlecht des Kindes. 

Hochzeit und Familienglück

Vor rund einem Jahr hatte Mowinckel ihren langjährigen Partner Mathias Tangenes geheiratet. Nun folgt nach der Hochzeit das nächste große Kapitel im Leben der beiden.

Rücktritt im Februar 2024

Im Februar 2024 hatte Mowinckel in einer Videobotschaft ihren Rücktritt vom Skisport verkündet. Zuvor entschied sie sich beim Rennen in Cortina d’Ampezzo, wo sie in der Abfahrt ihren vierten und letzten Weltcupsieg feierte.

Erfolge auf der Piste

Während ihrer Karriere gewann sie zweimal Olympia-Silber (2018 in Abfahrt und Riesenslalom) sowie WM-Bronze 2019 in der Kombination und 2023 im Riesenslalom. Insgesamt feierte sie vier Weltcupsiege in Abfahrt, Super-G (zwei) und Riesenslalom.

Ein neuer Lebensabschnitt

Für die sympathische Norwegerin beginnt nun ein neuer Abschnitt – abseits der Piste, aber mit genauso viel Freude.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden