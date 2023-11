ÖSV-Hoffnung Scheib auf Platz 7 bei Sieg von Gut-Behrami im Killington-RTL

Elisabeth Kappaurer meldet sich in Sestriere zurück Nach dem Weltcup-Riesentorlauf in Sestriere hat es am Samstag nur wenig strahlende Gesichter im Lager der alpinen ÖSV-Frauen gegeben. Nach der verpatzten rot-weiß-roten Vorstellung beim Triumph von Marta Bassino durfte sich nur Elisabeth Kappaurer ein bisschen als Siegerin fühlen.