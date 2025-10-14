Ski-Hammer! Fährt DIESER Superstar bald für Österreich?

Bahnt sich in der Ski-Welt schon bald der nächste Nationenwechsel-Hammer an?

Es wäre DIE Sensation im österreichischen Skisport! Bereits in der Vergangenheit sorgte Ski-Superstar Henrik Kristoffersen mit der Überlegung, in Zukunft für den ÖSV an den Start zu gehen, für Aufsehen. So erklärte der Norweger im Vorjahr: "Wenn mir jemand von der österreichischen Regierung einen Pass gibt, würde ich den sicher nehmen. Ob ich den Verband wechsle, darüber müsste ich zuerst mit meinem Vater reden." Jetzt ist es soweit: Nach zehn Jahren in Österreich wäre es für Kristoffersen ab 1. Jänner möglich, die Staatsbürgerschaft seiner Wahlheimat anzunehmen. Von der "Tiroler Tageszeitung" wurde der 31-Jährige nun auf seine nächsten Schritte angesprochen.

Wechsel wäre kompliziert

In dem Interview bestätigte "Wahl-Salzburger" Kristoffersen: "Es stimmt, ab dem 1. Jänner ist es möglich. Aber Österreich hat sehr strenge Regeln, was eine Doppelstaatsbürgerschaft betrifft." Ist der Nationenwechsel für ihn dennoch von Interesse? "Es ist zu spät, um für Österreich zu fahren. (...) Der Wechsel wäre sehr kompliziert. Wenn ich 19, 20 Jahre alt wäre, dann würde ich wechseln", hakte Kristoffersen das Thema ÖSV ab.

Noch ist aber nicht alle Hoffnung verloren, denn Comebacks - inklusive Nationenwechsel - sind in der Skiwelt nichts Unübliches. Sei es Österreichs Ski-Ikone Marcel Hirscher, der seit seiner Rückkehr auf die Piste für die Niederlande fährt, oder Norweger Lucas Pinheiro Braathen, der seit vergangenem Jahr für Brasilien im Einsatz ist. Möglicherweise ist der österreichische Skiverband wieder eine Überlegung wert, sobald es Kristoffersen in die Pension verschlägt und Comeback-Gedanken aufkommen.

Kristoffersen: "Bin so stark wie noch nie."

So schnell verabschiedet der Slalom-Weltmeister 2023 sich dann aber doch nicht in die Ski-Rente. Denn: Kristoffersen ist fitter denn je. "Ich bin so stark wie noch nie von den Zahlen her. Ich habe noch nie so viele Kniebeugen geschafft, noch nie so viele Gewichte gestemmt", so Kristoffersen. Schon bald kann das Ski-Ass sein Können wieder im Weltcup unter Beweis stellen - Auftakt ist am 25./26. Oktober in Sölden. Sein Fokus liegt in der kommenden Saison auf den Disziplinen Riesentorlauf und Slalom, im Super-G werden wir Kristoffersen nicht zu Gesicht bekommen.