Auch unsere Speed-Stars fahren im 1. Training nur hinterher

Ski-Krise! Noch kein ÖSV-Sieg im WM-Winter, TV-Quoten sinken 62 Tage vor dem Start zur Heim-WM in Saalbach (4.-16. Februar) warten wir noch immer auf einen rot-weiß-roten Saisonsieg. Am Damen-Weekend in Killington rasselten auch die TV-Einschaltquoten in den Keller. Jetzt müssen uns die Speed-Herren retten.