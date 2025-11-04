Kilde plant Rückkehr in Copper Mountain: "Ich bin bereit"

Aleksander Aamodt Kilde plant sein Comeback nach schwerer Verletzung bereits Ende November in Copper Mountain. "Ich bin bereit", erklärte der Norweger. Sein letztes Rennen bestritt er im Jänner 2024 bei seinem schweren Sturz in Wengen.

Aleksander Aamodt Kilde hofft auf ein Comeback bereits Ende November in Copper Mountain. Der norwegische Ski-Star gab am Dienstag bei einem Medientermin bekannt: "Der letzte Monat war ein sehr guter Fortschritt. Das Einzige, was noch fehlt, ist die Beweglichkeit in der Schulter."

Schwere Verletzungen nach Wengen-Sturz

Sein bisher letztes Rennen bestritt Kilde im Jänner 2024, als er in der Abfahrt in Wengen schwer stürzte. Bei dem Abflug schlitzte er sich den Unterschenkel auf und erlitt eine komplexe Schulterverletzung. Er musste seither fünfmal operiert werden und erlitt eine Sepsis infolge einer Infektion in der Schulter.

"Bereit für den Start"

"Ich bin bereit. Ich fühle mich bereit, in Copper wieder durchzustarten und mit den Jungs zu trainieren. Darauf freue ich mich sehr", erklärte Kilde. Er werde in Copper entscheiden, ob er in Beaver Creek antritt. Doch er deutete an: "Höchstwahrscheinlich, oder hoffentlich, werdet ihr mich am Start in Copper sehen."

Beaver Creek als Hauptziel

"Auf die Abfahrt in Beaver Creek freue ich mich am meisten. Wenn ich in Copper starte, ist das Teil meines Wiedereinstiegs in den Abfahrtslauf", sagte Kilde. Bei den Rennen in Copper Mountain stehen am 27./28. November ein Super-G und ein Riesentorlauf auf dem Programm. Bereits in Sölden hatte er sein Comeback für Anfang Dezember in Beaver Creek avisiert.