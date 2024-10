Nach 300 Tagen Leidenszeit: Schwarz feiert Comeback

Plangemäß hat der rekonvaleszente ÖSV-Star Marco Schwarz wieder die Skier angeschnallt.

Nach zwei Operationen (Kreuzbandriss, Bandscheibenvorfall) und mehr als 300 Tagen Pause zog der Kärntner am Samstag am Söldener Tiefenbachgletscher erste Schwünge. "Es war ein cooles Gefühl, ich habe mich lange darauf gefreut. Die Rehaphase war lang, aber definitiv wichtig. Jetzt heißt es Schritt für Schritt weiterzuarbeiten", erklärte Schwarz.

Einen Comebacktermin gab Schwarz nicht an, das angepeilte Ziel lautet noch in diesem Kalenderjahr. "Es ist weit weg vom Stangentraining", betonte der 29-Jährige. "Das Knie fühlt sich sehr gut an, an den Rücken habe ich gar nicht gedacht. Ich bin sehr happy."