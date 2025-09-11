Volle Sturm-Power: ÖSV-Hoffnung dominiert Südamerika-Cup

ÖSV-Talent Joshua Sturm scheint die Höhenluft in Argentinien zu liegen: Nach Platz zwei sichert sich der Tiroler nicht nur den Sieg im zweiten Riesentorlauf, sondern jubelte am Mittwoch auch im Slalom.

ÖSV-Techniker Joshua Sturm ist derzeit kaum zu stoppen! Der 24-jährige Tiroler zeigt beim Südamerika-Cup in Argentinien seine Top-Form und feiert nach Platz zwei am Dienstag seinen ersten Saisonsieg im Riesentorlauf. Mit der siebtbesten Zeit im zweiten Durchgang sichert sich Sturm den Sieg vor dem Spanier Albert Ortega Fornesa, der den ersten RTL für sich entschieden hatte. Dritter wird Marinus Sennhofer aus Deutschland.

Gstrein auf Platz sieben, Zwischenbrugger Elfter

Fabio Gstrein, im ersten Riesentorlauf noch Vierter, landet diesmal auf Rang sieben. Noel Zwischenbrugger beendet das Rennen auf Platz elf. Sturm, der bereits bei den Rennen in El Colorado (Chile) zweimal aufs Podest gefahren ist, liegt in der RTL-Wertung hinter Ortega (340 Punkte) und Fabian Ax Swaartz (307) auf Rang drei.

Ohne Liebensberger: Hörhager und Gritsch im Mittelfeld

Bei den Damen sichert sich die Italienerin Asja Zenere den Sieg vor Sue Piller und Lara Della Mea. Die Österreicherinnen Lisa Hörhager und die kaderlose Franziska Gritsch landen auf den Plätzen 15 und 16. Katharina Liebensberger, am Vortag noch Dritte, war nicht am Start.

Sturm triumphiert auch im Slalom

Doch Sturm kann noch mehr: Am Mittwoch holt sich der Tiroler auch den Slalom-Sieg in Cerro Castor. Er sich vor Eduard Hallberg (FIN/+0,37 Sekunden) und Leo Anguenot (FRA/+0,65 Sekunden) durch. Fabio Gstrein wird mit 1,09 Sekunden Rückstand starker Vierter.

In den kommenden zwei Tagen stehen im argentinischen Skigebiet Cerro Castor jeweils zwei weitere Slaloms bei Frauen und Männern auf dem Programm. Ende September zieht der Südamerika-Cup-Tross dann zurück nach Chile zu den Speedrennen in Corralco.