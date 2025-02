Abfahrts-Weekend wird zum Mega-TV-Spektakel

Am 1. WM-Wochenende stehen die Downhill-Entscheidungen in Saalbach im Fokus. ORF-Starregisseur Michael Kögler macht sowohl die Damen-Abfahrt am Samstag, als den Herren-Showdown am Sonntag (jeweils ab 11.30 Uhr) zum nie dagewesenen TV-Spektakel.

Vor zwei Wochen sorgte ORF-Regisseur Michael Kögler mit der Übertragung der Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel weltweit für Aufsehen. Das soll beim Abfahrts-Highlight in Saalbach noch getoppt werden. Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren dirigiert Kögler, der auch die Weltregie führt, 56 Kameras. Vier Drohnen fahren mit den Rennläufern mit, TV-Pilot Joachim Puchner bekommt eine zweite Kamera montiert. Wir sind beim Team-Funk dabei, und dank KI können erstmals von allen Kameras Superzeitlupen-Bilder geliefert werden. „Kitzbühel ist die Benchmark“, sagt Kögler im oe24-Talk. „Da schaffen wir tatsächlich jedes Jahr eine Steigerung. Das ist die beste Basis für die Weltmeisterschaften in Saalbach.“ Die Bilder tollen Bilder vom Super-G (Damen und Herren) gaben uns einen ersten Vorgeschmack auf das, was uns am Wochenende erwartet. Am Samstag heißt das Motto: „Alle Ressourcen bei der Damen-Abfahrt“, danach übersiedelt Kögler mit Sack und Pack komplett auf die Herren-Strecke. Was zusätzlich hilft, ist das tolle Wetter, das die Titelkämpfe im Pinzgau wie schon 1991 zur „Sonnen-WM“ werden lässt.