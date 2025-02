"Draufgabe": Hütter hat Medaille im Visier

Cornelia Hütter macht aus ihrer Medaillen-Mission bei der Ski-WM keinen Hehl. "Ich brauche das nicht kleinreden, ich kämpfe jeden Tag dafür, zu den Favoritinnen zu gehören."

Dass sie WM-Edelmetall nach Super-G-Bronze 2023 bereits in der Tasche hat, beruhigt die Steirerin. "Meribél war extrem viel wert für mich. Das wollte ich immer haben. Das hat einen riesigen Stein vom Herzen gelöst." Für Saalbach-Hinterglemm brennt Hütter auf eine "Draufgabe".

Den passenden Plan für Edelmetall will sich Hütter zurechtgelegt haben. Den Trubel einer Heim-WM versucht sie anzunehmen. "Die Aufmerksamkeit ist da, das soll sie auch sein. Wir wissen schon länger, dass die Situation so sein wird." Sie wisse, worauf es ankomme. "Das ist vom Start bis zum Ziel schnell Skifahren und nicht, ob ich jetzt 20 oder 50 Interviews gebe, oder auf diesem oder jenem Foto drauf bin."

Natürlich weiß auch Hütter um die historische Chance, eine WM-Medaille in der Heimat zu gewinnen. "Ich glaube schon, dass ich beim Rennen dann vielleicht ein bisschen nervöser sein werde." Dann kommt die Erfahrung einer 32-jährigen Abfahrtsweltcup-Siegerin und Gewinnerin von acht Weltcup-Rennen ins Spiel. "Es ist Gott sei Dank nicht meine erste WM."

Sehnsucht nach der "Draufgabe"

Als junge Läuferin raste sie vor zehn Jahren in Beaver Creek zu Blech im Super-G. Es folgten schmerzbehaftete Jahre ohne WM-Einsatz, ehe es vor zwei Jahren in Frankreich Bronze im Super-G und Blech in der Abfahrt für sie gab. "Natürlich wäre es cool, wenn alle guten Dinge drei wären und meine dritte WM noch die Draufgabe wird."

Im Super-G am Donnerstag wartet die erste von drei Medaillenchancen. Am Samstag steigt die Abfahrt, am Dienstag die WM-Premiere der Team-Kombination, in der ein Abfahrts- und ein Slalom-Ass gemeinsam antreten. "Die Aufstellung machen die Trainer, aber ich würde schon gern mit Liensi (Katharina Liensberger, Anm.) fahren", bekundete Hütter.

Abfahrtskugel steht "in der Speis"

Sie selbst kann mit dem Selbstvertrauen der letzten Saalbach-Siegerin fahren. In einem Herzschlagfinale sicherte sich Hütter im Vorjahr völlig unerwartet auch die Abfahrtskugel und feierte damit ihren bisher größten Karriereerfolg. "Beim Finale bin ich komplett ohne Druck gefahren", meinte Hütter und erinnerte daran, dass die WM-Piste in Bezug auf Verlauf, Kurssetzung und Schneebeschaffenheit nun völlig anders ist.

Geblieben ist das Wissen, mittlerweile auf allen Abfahrtspisten dieser Welt zu den Schnellsten gehören zu können. "Mein Grundspeed ist ziemlich hoch. Wenn ich es so runterdrücke, wie ich es mir vorstelle, ist vieles möglich", sagte die zweifache Saisonsiegerin. Vielleicht wird dann im heimischen Kumberg endlich auch ein Trophäenschrank aufgestellt. Wo ihre WM-Medaille abgeblieben ist, weiß Hütter eigener Aussage zufolge nämlich nicht. Und die Abfahrtskugel? "Die steht immer noch in der Speis."