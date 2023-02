Goggia im letzten Abfahrts-Abschlusstraining mit Top-Zeit

Puchner am Abfahrtspodest bei Goggia-Show Sofia Goggia ist nicht zu stoppen! Auch bei der Abfahrt in Val d'Isere kommen unsere ÖSV-Stars nicht an die Italienerin ran. Mirjam Puchner (3.) darf zum dritten Mal über einen Podestplatz in dieser Saison jubeln. Ramona Siebenhofer landete knapp dahinter auf Rang vier.