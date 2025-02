Kriechmayr wagt erstes Ski-WM-Training

Vincent Kriechmayr gibt grünes Licht für das erste Abfahrtstraining bei der Ski-WM in Saalbach. Nach seiner Verletzung will er sich zurückkämpfen.

Vincent Kriechmayr wird am Mittwoch (12.00 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) beim ersten Abfahrtstraining der Männer bei der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm teilnehmen. Der Oberösterreicher hatte vor zweieinhalb Wochen in Wengen eine Innenbandzerrung im rechten Knie erlitten, fühlt sich nun aber fit.

„Vincent hat am Dienstag trainiert und sich dann entschieden, das Training in Angriff zu nehmen“, erklärte ÖSV-Alpinchef Herbert Mandl am Rande der WM-Eröffnung. Der 32-Jährige will nun testen, wie sein Knie auf die Belastung reagiert.