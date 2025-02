Matthias Mayer so schnell wie ÖSV-Stars: Comeback wird immer realistischer

Heimlicher Star beim Trainings-Auftakt war Triple-Olympiasieger Matthias Mayer (34) als Vorläufer.

Laut ORF fuhr der 34-jährige Kärntner wie seine ehemaligen ÖSV-Kollegen Hemetsberger (14.), Striedinger (18.) und Haaser (20.) eine 1:43er-Zeit.

Im Eurosport-Interview erklärte Mayer zufrieden: "Es ist perfekt, es könnte nicht besser sein."

Der Speed-Star will jede Gelegenheit in Saalbach wahrnehmen: "Ich bin bei den Trainings am Start und auch beim Super-G und bei der Teamkombi-Abfahrt. Für das hab ich mich vorbereitet, und nebenbei mach ich noch ein paar Termine für Sponsoren mit. Somit ist das eine ziemlich ausgeplante Woche für mich."

Sein Renn-Comeback plant Mayer offenbar für die Olympia-Saison 2025/26: "Ich hab‘s nicht verneint, aber ich hab auch noch nicht zugesagt. Es wird wahrscheinlich am Ende der Saison Gespräche geben mit dem Cheftrainer usw. Dann werd ich mich entscheiden."