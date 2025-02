Nebel sorgt für Rennunterbrechung bei Team-Kombi

Statt des versprochenen Hochdrucks und strahlendem Sonnenschein herrschte am Mittwoch bei der Team-Kombi erstmals wechselhaftes Wetter. Vor allem dichter Nebel führte immer wieder zu Unterbrechungen.

Eine Nebelbank behindert die Durchführung der Abfahrt der WM-Team-Kombination in Saalbach-Hinterglemm. Das Rennen wurde am Mittwochvormittag erstmals nach Startnummer 11 unterbrochen, als der Schweizer Alexis Monney klar in Front lag. Monney, der ein Team mit Tanguy Nef bildet, war 0,46 Sekunden schneller als der Italiener Dominik Paris, der mit Alex Vinatzer zusammengespannt ist.

Vier ÖSV-Teams im Kampf um Gold

Und später dann noch einmal nach Startnummer 18! Zu diesem Zeitpunkt hatten bereits drei der vier österreichischen Teams das Ziel am Zwölferkogel erreicht. Vincent Kriechmayr erwischte oben einen starken Start, verlor im Mittelteil jedoch acht Zehntel. Am Ende Platz 11 in der Abfahrt – keine leichte Aufgabe für Teamkollege Manuel Feller.

Auch Stefan Babinsky, der mit Marco Schwarz um eine Medaille kämpft, kam nicht richtig ins Fahren. Mit knapp 2,5 Sekunden Rückstand und Platz 17 ist die Aufholjagd für Schwarz so gut wie unmöglich. Besser lief es hingegen für Daniel Hemetsberger! Zwar kam er nicht an die führenden Schweizer heran, setzte sich aber immerhin auf Platz vier fest – eine ordentliche Ausgangsposition für seinen Partner Fabio Gstrein.