Österreichs Skiteam führt nach der ersten Woche und nach sechs Rennen bei der Alpinski-WM die Blechwertung klar an.

Vierter waren jeweils in der Abfahrt ex aequo Mirjam Puchner und Cornelia Hütter sowie Marco Schwarz, und in der Kombination Ramona Siebenhofer. Einen vierten Platz gab es für River Radamus (USA) in der Kombination und Marco Odermatt (SUI) im Super-G. Im Frauen-Super-G entfiel Rang vier, weil es mit Hütter und Kajsa Vickhoff Lie (NOR) zwei Dritte zu feiern gab.