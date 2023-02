Slalom-Stars planen Gold-Coup zum WM-Abschluss

Am Sonntag steigt der große WM-Showdown! Die ÖSV-Stars jagen Slalom-Gold.

Der WM-Slalom und die ÖSV-Herren: das passt! Gleich drei von unseren vier Startern des Abschlussbewerbes in Courchevel am Sonntag (ab 10 & 13 Uhr im Sport24-Liveticker) haben bereits eine Medaille in dieser Disziplin gewonnen. Manuel Feller holte 2017 ebenso Silber wie Adrian Pertl 2021, dazwischen eroberte Marco Schwarz 2019 Bronze. Können sie nun gemeinsam mit dem vierten ÖSV-Ass im Bunde, Fabio Gstrein, die Super-Serie fortsetzen?

Der Verlauf der bisherige Weltcupsaison lässt vor allem Feller im Feld der Favoriten aufscheinen. Zwei zweite Plätze fuhr der 30-jährige Tiroler im Slalom ein, wobei jener in Val d’Isère wohl ein gutes Omen darstellt. Der Schnee in diesem Teil der französischen Alpen liegt dem aktuell Fünftplatzierten der Disziplinwertung.

›Mr. Konstanz‹: Schwarz will WM-Flow nützen

Als beste Slalom-Platzierungen in diesem Winter hat Schwarz zwei sechste Plätze zu Buche stehen. Den mächtigsten Motivationsschub für den morgigen Kampf um Gold, Silber und Bronze erhielt der 27-jährige Kärntner aber in den letzten zwei Wochen während der WM. Nach Kombi-Silber, Platz 6 im Super-G, Platz 4 in der Abfahrt und gestern Bronze im Riesentorlauf setzt „Mr. Konstanz“ bzw. „Mr. Allrounder“ zum goldenen Final-Akt an.

Pertl, der Mitte Dezember sein Weltcup-Comeback nach Kreuzbandriss gab, will sich für „Blech“ im Parallelbewerb revanchieren. Am Mittwoch hat der 26-jährige Kärntner eine Medaille als Vierter knapp verpasst. Zwei Top-10-Plätze in Weltcupslaloms in dieser Saison lassen wie vor zwei Jahren auf eine WM-Sensation hoffen. Mit bereits vier Top-10-Plätzen bewies Gstrein seine aktuelle Slalom-Form.

Norweger & Schweizer gilt es zu schlagen

Die ganz großen Favoriten kommen jedoch aus Norwegen (Lucas Braa­then, Henrik Kristoffersen) bzw. aus der Schweiz (Daniel Yule, Ramon Zenhäusern).