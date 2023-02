Unsere Goldlos-WM endet mit Slalom-Pleite bei Hirscher-Ski-Triumph

Die ÖSV-Stars verlassen die WM in Courchevel/Meribel ohne Goldmedaille. Manuel Feller fällt nach Halbzeitfürhung auf Platz 7 zurück, Marco Schwarz wird als Sechster unser Bester. Weltmeister ist Henrik Kristoffersen, der damit den ersten WM-Triumph am neuen Hirscher-Ski Vab Deer fixiert.

Nun ist es amtlich, Österreich wird von der Alpinski-WM in Courchevel/Meribel ohne Goldmedaille abreisen. Manuel Feller, der Halbzeitführende nach dem ersten Durchgang des Slaloms der Männer am Sonntag, fiel in der Entscheidung auf Rang sieben zurück. Gold holte sich der Norweger Henrik Kristoffersen, Silber ging an AJ Ginnis (+0,20), der als erster Grieche eine WM-Medaille eroberte, Alex Vinatzer (ITA) wurde Dritter. Bester Österreicher war Marco Schwarz als Sechster.

Das letzte Mal ohne Goldmedaille war Österreich 1987 in Crans Montana geblieben (0/3/1). In Courchevel/Meribel schauten drei Silber- und vier Bronzemedaillen heraus.