Warum sich bei Blacky der Ärger in Grenzen hält

Strolz will sich für weitere WM-Einsätze beweisen Für Olympiasieger Johannes Strolz könnte die Ski-WM in Frankreich schon nach einem Rennen wieder vorbei sein. "Es wird wahrscheinlich sein einziger Auftritt sein", sagte ÖSV-Rennsportleiter Marko Pfeifer in Méribel über den Vorarlberger, der am Dienstag in der Alpinen Kombination gesetzt ist.