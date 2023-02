Slalom-Alarm! ÖSV-Stars droht bei WM-Generalprobe ein Mega-Debakel

Beim letzten Slalom vor der WM droht unseren Technik-Assen ein Mega-Debakel. Manuel Feller & Co. liegen weit hinter den Top-Fahrern zurück. Bei der Halbzeitführung von Lokalmatador Clement Noel ortet Manuel Feller ein Material-Problem im ÖSV-Lager.

Österreichs Slalomteam ist am Samstag im letzten Rennen vor der WM in Courchevel/Meribel mit dem ersten Durchgang in Chamonix nicht zurechtgekommen. Der Beste war nach 50 Läufern Adrian Pertl als 20. (+1,41). Fabio Gstrein (+1,63), Johannes Strolz (+1,65), Manuel Feller (+1,65) schafften es in Lauf zwei, Marco Schwarz und Michael Matt verpassten diesen. Es führt der Franzose Clement Noel vor den Schweizern Ramon Zenhäusern (+0,15 Sek.) und Daniel Yule (+0,17).

Noel nahm mit Startnummer drei eine Haarnadel-Passage anders als fast alle seine Konkurrenten. "Ich denke, das war schneller", sagte der Franzose im ORF-TV, und die Zwischenzeit gab ihm recht. Fast niemand der folgenden Top-Läufer nahm diese, direktere Linie, so auch nicht die Österreicher. Freilich aber der US-Amerikaner Luke Winters, dessen Trainer gesteckt hatte - Zwischenrang 15 mit Startnummer 28 gab ihm recht. Der Deutsche Alexander Schmid setzte ebenfalls auf diese Taktik, Zehnter mit Nummer 42.