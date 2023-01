So herzlich gratuliert Shiffrin Herzblatt Kilde zum Wengen-Double

Ski-Star Mikaela Shiffrin hat sich in den sozialen Medien mit bewundernden, liebevollen Worten über ihren Lebensgefährten Aleksander Aamodt Kilde zu Wort gemeldet.

"Gratulation! Es ist spektakulär, dir beim Skifahren zuzusehen", schrieb die im Weltcup an diesem Wochenende pausierende US-Amerikanerin nach zwei Siegen Kildes bei den Lauberhornrennen binnen 24 Stunden auf Twitter. Dieses Wochenende könnte jenes in Beaver Creek noch getoppt haben, ergänzte Shiffrin am Samstag.

This might even top your Beaver Creek weekend… which I did not think was possible. Congratulations @AleksanderKilde. It’s spectacular to watch you ski.????????????????❤️‍???? pic.twitter.com/fXYLoRXksd — Mikaela Shiffrin (@MikaelaShiffrin) January 14, 2023

In Beaver Creek hatte Kilde im Dezember genau wie nun in Wengen sowohl den Super-G als auch die Abfahrt gewonnen. Erstmals seit dem für Luxemburg startenden Marc Giradelli 1989 entschied damit wieder ein Läufer zwei Speedrennen in einem Jahr in dem Schweizer Weltcup-Ort für sich. Kilde steht bei sechs Saisonsiegen und ist im Gesamtweltcup erster Verfolger des Schweizers Marco Odermatt, der in Wengen jeweils Zweiter wurde. Der 30-Jährige liegt aktuell 340 Zähler hinter Odermatt.