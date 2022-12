Vierbeiniger Teilnehmer im Super-G: Hund verursacht Rennunterbrechung

Für eine äußerst kuriose Verzögerung sorgt ein Vierbeiner auf der Rennstrecke in Bormio. Ein Hund nutzte eine kurze Unterbrechung beim Super-G und lief annähernd die ganze Piste entlang.

Nach dem Sturz des Franzosen Cyprien Sarrazin musste der Super-G in Bormio kurz unterbrochen werden. Ein entlaufener Hund nutzte die Gunst der Stunde und flitzte auf die Strecke und bewältigte diese zum größten Teil. Auch der Steilhang wurde ganz gut bewältigt: "Jetzt läuft er die Ideallinie, da is es a bisserl eisig. Das is a richtig wilder Hund", scherzte ORF-Experte Hans Knauß. Der Ex-Ski-Star hatte auch Tipps parat, um den Hund zu ködern: "Jetzt wärs nicht schlecht, wenn ein Streckenposten eine Knackwurst dabei hätte".

Die Einlage sorgte auch bei den Athleten und Fans für viele Lacher. Inzwischen hat der Vierbeiner genug vom Skisport und hat die Strecke verlassen.