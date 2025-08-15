Warum Katharina Liensberger noch immer "oben ohne" unterwegs ist

Mit Slalom-Bronze bei der Heim-WM in Saalbach 2025 und Platz 2 im Slalom-Weltcup zählte Katharina Liensberger zu den rot-weiß-roten Lichtblicken der letzten Weltcup-Saison. Dennoch ist die Doppel-Weltmeisterin von Cortina 2021 noch immer auf der Suche nach einem Kopfsponsor.

Skifans ist dieses Bild nur zu vertraut: Egal, wie gut oder schlecht sie gefahren ist, Liensi winkt nach jedem Lauf lachend in die TV-Kameras. Sieben Jahre lang hat die Vorarlbergerin dabei auch ihren Kopfsponsor Rauch ins Bild gerückt. Vor einem Jahr beendete der Getränkehersteller die Zusammenarbeit mit der Vorarlberger Landsfrau.

© gepa

Seither ist Liensberger auf der Suche nach einem offiziellen Kopfsponsor. Zwar hatte die zweitbeste Slalomläuferin der vergangenen Saison RAU auf Helm und Haube, der Schriftzug des Arbeitsplatzeinrichtungs-Unternehmens war aber eigentlich nur als "Seitensponsor" vorgesehen.

© gepa

Der werbewirksame "Frontsponsor"-Platz ist, wie Liensbergers Mutter bestätigt, "noch zu haben". Laut Herlinde Liensberger kümmert sich Katharina selbst um die Sponsorensuche. "Ich unterstütze sie aber dabei," so die Mama. Was die kommende Saison betrifft, sei man "in guten Gesprächen", einen konkreten Partner für die Top-Platzierung auf Helm und Haube gebe es aber noch nicht.

Dabei hat die weltbeste Slalom-Läuferin 2020/21 und Olympia-Zweite 2022 nach zwei Seuchenjahren vergangene Saison wieder in die Spur gefunden, war bis zum letzten Rennen beim Finale in Sun Valley um die kleine Kristallkugel, die schließlich an Shootingstar Zrinka Ljutic ging.

© gepa

© gepa

Beim Training für die Olympiasaison 2025/26 wirkt "Liensi" motiviert wie eh und je. Ehe es Ende August nach Ushuaia in den argentinischen Winter geht, holen sich die Technik-Damen in der Skihalle in Hamburg-Wittenburg erstes Schnee-Feeling.