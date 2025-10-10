Was machen die besten Abfahrer der Welt in Wien?

Weltcup-Überflieger Marco Odermatt, Ex-Doppelweltmeister Vincent Kriechmayr, Hahnenkamm-Champion Cyprien Sarrazin, Comeback-Star Aleksander Aamodt Kilde, Triple-Olympiasieger Matthias Mayer, Dominik Paris, Franz Klammer: Sie alle tanzen am Montag im Wiener Gartenbaukino an.

Wenige Tage vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden (25./26. Oktober) läuft ein spektakulärer Ski-Streifen in den heimischen Kinos an: "Downhill Skiers - Ain't No Mountain Steep Enough" übertrifft mit Action und Gänsehautmomenten alles, was bisher im Fernsehen und auf der Leinwand zu sehen war. Der Film kommt von den Machern von "Streif - One Hell of a Ride" (Regie: Gerald Salmina), dem legendären Blockbuster über die berühmte Hahnenkamm-Abfahrt.

Der Nachfolge-Streifen liefert nicht nur Pisten-Action, atemberaubende Kämpfe um Hundertstel, Horrorstürze, Blut und Schmerzen: Er nimmt uns mit in die Welt der Speed-Helden, die sich mit über 140 km/h Eispisten in Kitzbühel, Beaver Creek, Wengen oder Bormio hinunterstürzen - und das oft im wahrsten Sinn des Wortes.

Schock-Momente - und der harte Weg zurück

Beim Horrorcrash von Aleksander Aamodt Kilde in Wengen stockt uns der Atem, ebenso beim verheerenden Sturz von Streif-Doppelsieger Cyprien Sarrazin, der noch immer nicht weiß, ob er überhaupt wieder ins Renngeschehen zurückkehren können wird. Der Franzose, beeindruckend offen über die Gefahren seines Lieblingssports: "Wenn du dein Leben riskierst, musst du dir dessen bewusst und damit auch im Reinen sein."

Kilde nimmt die Zuseher Schritt für Schritt mit beim beschwerlichen Kampf um sein Comeback, das jetzt unmittelbar bevorsteht. Der Norweger wird beim Speed-Auftakt Ende November in Copper Mountain wieder die Rennski anschnallen. Der vor seinem Crash beste Downhiller der Welt: "Wir und andere auch denken, wir wären unzerstörbar. Aber das sind wir nicht. Wir sind wie alle anderen ... nur vielleicht ein kleines bisschen verrückt."

ServusTV: "Sport und Talk Spezial" aus dem Gartenbau-Kino

Was Kilde & Co. zum wohl besten Abfahrts-Film aller Zeiten zu sagen haben, werden wir am Montag am Rande der Leinwand-Show erfahren. Unmittelbar nach der Premiere von "Downhill Skiers" kommt ein ServusTV-"Sport und Talk Spezial" mit Kilde, Sarrazin, Kriechmayr, Mayer & Co. aus dem Wiener Gartenbaukino.

Marco Odermatt, Abfahrts-Weltmeister 2023 und Gesamtweltcup-Dominator der letzten vier Jahre, hat den Actionstreifen mit ihm selbst in einer der Hauptrollen (und als Poster-Boy am Filmplakat) bereits am Mittwoch gesehen - im Rahmen des Zürich Film Festivals. Der beste Skirennläufer der Gegenwart war restlos begeistert.