Yule siegt im Kitzbühel Slalom - Feller fällt aus!

Daniel Yule gewinnt den Slalom von Kitzbühel. Der Schweizer gewinnt vor dem Vorjahressieger Dave Ryding und dem Norweger Lucas Braathen. Manuel Feller fällt nach Halbzeitführung im zweiten Durchgang nach einem Einfädler aus.

Manuel Feller hat den Heimsieg in Kitzbühel verpasst und einen bitteren Moment erlebt. Der Tiroler ging am Sonntag als Slalom-Halbzeitführender mit fast neun Zehntelsekunden Vorsprung auf die Strecke, fädelte jedoch ein. So ging der Sieg an den Schweizer Daniel Yule, der vor 20.000 Menschen Vorjahressieger Dave Ryding (+0,40) aus Großbritannien und dem Norweger Lucas Braathen (+0,41) auf die weiteren Plätze verwies. Bester Österreicher war Adrian Pertl (+0,72) als Neunter.

Fabio Gstrein (+1,13) war unmittelbar dahinter Zehnter. Michael Matt (+1,82) belegte Rang 19, Dominik Raschner (+2,54) wurde 21. Marco Schwarz handelte sich mit einem schweren Fehler auf der eisigen Piste im ersten Durchgang zu viel Rückstand ein und verpasste die Qualifikation für das Finale, Johannes Strolz fädelte ein.



+++ Den Kitz-Slalom lesen Sie hier im Live-Ticker nach +++