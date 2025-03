Letzte Chance auf WM-Gold: Kraft & Co. gehen All-in

Österreichs Skispringer haben bei der WM in Trondheim noch eine letzte Chance auf Gold. Am Samstag kämpfen Kraft, Tschofenig und Hörl auf der Großschanze um den Titel.

Nach dem verpassten Sieg im Teamwettbewerb wollen die ÖSV-Adler am Samstag (15.45 Uhr) auf der Großschanze voll angreifen. Die Konkurrenz ist jedoch stark, bisher lief es für die im Weltcup dominierenden Österreicher in Norwegen nicht nach Wunsch. Trotz Platz zwei im Mannschaftsbewerb lebt die Hoffnung auf einen Einzeltitel.

Junge ÖSV-Adler mit Potenzial

Stefan Kraft, bereits dreifacher Einzel-Weltmeister, hat in Trondheim mit Mixed-Bronze und Team-Silber zwei Medaillen geholt. Zum Abschluss will er noch einmal jubeln. „Volle Attacke. Im Einzel kann man All-in gehen, vollkommenes Risiko“, so Kraft. Auch Tourneesieger Daniel Tschofenig und Jan Hörl sind heiße Medaillenkandidaten.

Kraft betont das Zukunftspotenzial im Team: „Wir haben eine sehr coole Truppe.“ Neben ihm gehören Tschofenig (22), Hörl (26) und Maximilian Ortner (22) zum starken ÖSV-Aufgebot.

Großer Favoritenkreis

Tschofenig zeigte sich optimistisch, auch wenn er seinen Rhythmus noch nicht vollständig gefunden hat. „Ich spare mir alles auf für den Einzelbewerb“, erklärte der Weltcup-Leader, der auf ein wenig Glück auf der Schanze hofft.

Der Favoritenkreis ist breit. „Lanisek springt extrem cool, Lindvik und Forfang sind stark. Aber auch Jan und Krafti können vorne mitspringen“, meinte Tschofenig.

Hörl, der bereits Normalschanzen-Bronze geholt hat, will zum Abschluss wieder angreifen. „Ich bin nach wie vor hungrig und werde alles geben, um meine besten Sprünge zu zeigen.“

Widhölzl: „Wir greifen an“

Maximilian Ortner, der bei seiner ersten WM bereits eine Medaille gewonnen hat, geht mit Freude in den letzten Bewerb. „Ich bin megahappy“, sagte der Kärntner.

Cheftrainer Andreas Widhölzl gibt die Marschroute vor: „Wir kämpfen, greifen an und werden alles dafür geben.“