Schummel-Vorwurf bei der Ski-WM: "Irgendetwas stimmt nicht"

Skisprung-Legende: „Irgendetwas stimmt nicht, das ist mit bloßem Auge erkennbar“

Wie schon bei der Vierschanzentournee kommt es auch bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim zu Schummel-Vorwürfen. Dieses Mal geht es aber nicht um die heimischen Adler, sondern um die deutschen Skispringer. Konkret steht dabei Karl Geiger im Fokus – der 32-Jährige wurde über die Normalschanze sensationell Vierter.

Das polnische Portal sport.pl bezeichnet Geigers Anzug als „monströs“ und erklärt den ganzen Wettbewerb als Witz. Auch die polnische Ski-Legende Adam Malysz wittert einen Skandal. „Entweder haben wir immer noch Schlupflöcher im Reglement und einige Leute wissen, wie man die Regeln umgeht, oder ich weiß einfach nicht, was hier los ist“, so der Präsident des polnischen Skiverbands in einem Interview. „Irgendetwas stimmt nicht, das ist mit bloßem Auge erkennbar. Das ist sehr merkwürdig“, so Malysz weiter.

© Getty ×

Beweise für eine tatsächliche Schummelei gibt es allerdings nicht. Deutschland wies die Vorwürfe vehement zurück und verwies auf die Inspektionen. Geiger hatte zwar eine schwache Saison hinter sich, gilt aber als Experte für die Normalschanze. Er trägt sogar seit Namen den Spitznamen ‚Kleinschanzen-Karle‘.