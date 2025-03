Silber! ÖSV-Adler im Medaillenthriller nur von Slowenien besiegt

Silber! Unsere Adler mussten sich am Donnerstag beim WM-Teamspringen in Trondheim nur Slowenien geschlagen geben. Damit hält Österreich bei bereits 6 Medaillen (2x Silber, 4x Bronze). Nur mit Gold will es (noch) nicht klappen ...

Daniel Tschofenig, Maximilian Ortner, Stefan Kraft und Jan Hörl gingen als Favoriten in die Team-Konkurrenz. Doch bei windigen Bedingungen auf der Großschanze fehlte unseren Adlern auch das nötige Glück. Die Entscheidung im 2. Durchgang wurde zum Thriller. Fast hätten die Österreicher die 21,5 Punkte Rückstand gegenüber Halbzeit-Leader Slowenien aufgeholt. Der Gesamtweltcup-Führende Tschofenig, der nach dem Absturz auf der Normalschanze (Platz 21) im Mixed-Bewerb zusehen musste, meldet sich mit einer soliden Vorstellung und starken 133 m im 2. Durchgang zurück. WM-Neuling Ortner (22) behält nach 130,5 m auch in der Entscheidung die Nerven - 134,5 m. Routinier Stefan Kraft (musste beim 1. Sprung ewig warten, ehe er in den Anlauf durfte - 134 m) bleibt beim zweiten Versuch (131 m) vor seinem Gruppen-Rivalen Timi Zajc aus Slowenien. Thriller-Entscheidung: Norwegen 2,1 Punkte hinter Österreich Damit hing alles an Jan Hörl, der mit 135 m zumindest Silber rettete - 2,1 Punkte vor Norwegen. Danach machte Anze Lanisek mit einem großartigen 138-m-Flug alles klar und sicherte Slowenien Gold. Der Vorsprung auf die ÖSV-Adler betrug letztlich doch 13,4 Punkte. "Das war richtig cool. Erste WM für mich und gleich eine Medaille," freute sich Youngster Ortner. Weltcup-Dominator: "Natürlich waren wir die großen Favoriten. Aber Silber nehm ich auch." Stefan Kraft: "Wir haben uns Gold gewünscht, aber die Slowenen haben sich in einen Rausch gesprungen. Sie haben sich das auch verdient. Aber auch Silber musst auch gewinnen. Immerhin waren wir knapp vor den Norwegern. Die waren auch brutal stark." Hörl entschuldigte sich bei seinen Kollegen: "Leider hab ich meine stärksten Sprünge heute nicht gezeigt. So gesehen muss ich mit Silber zufrieden sein, eine Medaille war das Ziel."