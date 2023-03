Tiril Weng sichert sich Gesamt-Weltcup bei den Frauen

Tiril Udnes Weng hat sich vorzeitig den Gesamtweltcup der Skilangläuferinnen gesichert. Die Norwegerin belegte am Samstag beim Sprint-Weltcup im finnischen Lathi den dritten Rang und kann nun nicht mehr von der im Viertelfinale ausgeschiedenen Jessie Diggins (USA) eingeholt werden.

Den Sprint gewann Wengs Landsfrau Kristine Stavaas Skistad vor der Schwedin Jonna Sundling. Maja Dahlqvist aus Schweden holte sich die kleine Kristallkugel.

Bei den Männern gewann der bereits als Weltcup-Gesamtsieger feststehende Johannes Hösflot Kläbo vor dem Schweden Kalle Halfvarsson und seinem norwegischen Landsmann Erik Valnes. Kläbo, für den es der 19. Saisonsieg war, hatte sich bereits im Vorfeld die kleine Kristallkugel im Sprint gesichert.

Aus österreichischer Sicht hat Benjamin Moser für das beste Ergebnis des angetretenen Quartetts gesorgt. Der 25-jährige Tiroler schaffte es aus der Qualifikation ins Viertelfinale und schied in seinem Heat als Vierter aus. Moser belegte gesamt den 16. Rang. Seine Teamkollegen Michael Föttinger und Lukas Mrkonjic landeten auf den Rängen 38 bzw. 51 und schieden ebenso schon in der Qualifikation aus wie Teresa Stadlobler als einzige ÖSV-Athletin als 45.

Am Sonntag steht zum Saisonabschluss bei den Frauen und Männern ein 20-km-Lauf in der klassischen Disziplin an.