Alex Pointner steht vor Sensations-Comeback

Alexander Pointner könnte laut Medienberichten in den Skisprung-Weltcup zurückkehren

Der 51-jährige Tiroler wird in Polen als Kandidat auf die Nachfolge des wenig erfolgreichen Cheftrainers Michal Dolezal gehandelt. Dessen Vertrag läuft Ende April aus. Pointner arbeitete von 2004 bis 2014 bei Österreichs "Adlern", mit denen er u.a. vier Weltcup-Gesamtsiege und 32 Medaillen bei Großveranstaltungen gewann.

Der Tscheche Dolezal hatte den Posten in Polen als Nachfolger des Österreichers Stefan Horngacher 2019 übernommen. In diesem Winter blieben Kamil Stoch und Co. aber deutlich hinter den Erwartungen. Laut polnischen Medien unterhalte sich Sportdirektor Adam Malysz derzeit mit mehreren Kandidaten für den Trainerposten. Der Finne Mika Kojonkoski (58), ebenfalls ein ehmaliger Chefcoach der Österreicher, soll demnach bereits abgesagt haben. Andere Kandidaten seien der Deutsche Ronny Hornschuh oder eine interne Lösung mit Maciej Maciusiak.

Nach Ende seiner Tätigkeit beim ÖSV war Pointner als Berater des bulgarischen Talents Wladimir Zografski tätig. Mittlerweile hat der Tiroler drei Bücher geschrieben und arbeitet als Vortragender und Kommentator.