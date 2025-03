Daniel Tschofenig rettet ÖSV-Ehre

Wind-Drama: Tschofenig vor Sieg im Gesamtweltcup Daniel Tschofenig steht vor dem Triumph im Gesamtweltcup. Beim letzten Einzelskispringen in Lahti wurde der er 7. und hängte seinen Konkurrenten Jan Hörl ab. Am letzten Weltcup-Wochenende in Planica kann Hörl den Sack im Skifliegen zu machen. Stefan Kraft holte als Zweiter einen Stockerlplatz.