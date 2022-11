Pinkelnig und Kramer freuen sich auf Schnee-Auftakt

Eva Pinkelnig, Sara Marita Kramer und Co. haben nach dem gelungenen Weltcup-"Matten"-Auftakt der Skispringerinnen vor drei Wochen nun bei der Fortsetzung auf Schnee Lust auf mehr.

Die ÖSV-Equipe reist jedenfalls mit viel Selbstvertrauen nach Norwegen, wo in Lillehammer am Samstag und Sonntag (jeweils 16.30 Uhr) zwei Bewerbe auf dem Programm stehen. Pinkelnig bilanzierte in Polen mit einem Sieg und Rang drei, Kramer mit den Plätzen zwei und sechs.

Zuletzt standen individuelle Einheiten sowie Trainingskurse in Hinzenbach und Planica auf dem Programm. "Die Karten werden jetzt auf Schnee sicher wieder neu gemischt, dennoch wollen wir das positive Gefühl vom Auftakt in Polen nach Norwegen mitnehmen", meinte Cheftrainer Harald Rodlauer. Wegen der langen Pause fühle es sich "fast wie ein zweiter Saisonstart an". Chiara Kreuzer, Jacqueline Seifriedsberger und Hannah Wiegele haben diese Woche ihre ersten Schneesprünge in Planica gemacht. "Sara und Eva werden in Lillehammer erstmals auf Schnee landen. Aber sie haben körperlich gut gearbeitet und sind gut in Form."

Pinkelnig gönnte sich einen Kurzurlaub in Südtirol. "Ich habe die guten Gefühle vom Auftaktsieg in Wisla konserviert. Jetzt freue ich mich schon riesig auf die ersten Schneesprünge." Kramer sieht bei sich gute Fortschritte. "Die vergangenen Wochen waren sehr produktiv für mich. Wir haben mit der Mannschaft in Plancia trainiert, letzte Woche habe ich dann daheim trainiert. Da ist viel weitergegangen."