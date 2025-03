Kraft fliegt in Vikersund auf Platz zwei – Prevc nicht zu stoppen

Stefan Kraft hat in der Qualifikation für das Skifliegen in Vikersund den zweiten Platz belegt. Der Salzburger zeigte mit 226 Metern einen starken Sprung, musste sich aber dem Slowenen Domen Prevc geschlagen geben. Neben Kraft qualifizierten sich sechs weitere ÖSV-Adler für den Hauptbewerb.

Stefan Kraft zeigte in der Qualifikation für das Skifliegen in Vikersund eine starke Leistung und belegte mit einem Sprung auf 226 Meter Rang zwei. Der Weltrekordhalter (253,5 m) erhielt 203,6 Punkte und musste sich nur Domen Prevc geschlagen geben. Der Slowene setzte mit 236 Metern die Tagesbestweite und lag am Ende 13,3 Punkte vor Kraft.

Alle Österreicher für Samstag qualifiziert

Jan Hörl landete als zweitbester Österreicher mit 215 Metern auf Rang sechs. Manuel Fettner belegte mit 204,5 Metern Platz zehn, während Weltcup-Spitzenreiter Daniel Tschofenig mit 198,5 Metern auf Rang 15 kam. Auch Michael Hayböck (28.), Maximilian Ortner (31.) und Stephan Embacher (33.) qualifizierten sich für den Bewerb.

Spannung in der Raw-Air-Wertung

In der Raw-Air-Gesamtwertung verkürzte Prevc den Rückstand auf den Führenden Ryoyu Kobayashi auf nur 0,8 Punkte. Der Japaner kam auf 216,5 Meter und verlor als Siebenter 25,9 Punkte auf den Slowenen.

Hörl bester Österreicher in Raw Air

Jan Hörl rangiert nach drei von sechs Wertungsdurchgängen als bester Österreicher auf Platz fünf. Ihm fehlen 19,2 Punkte auf Kobayashi. Kraft verbesserte sich auf Rang zehn und könnte in den kommenden Bewerben noch weiter nach vorne rücken.

Am Samstag steht der erste Skiflug-Wettkampf in Vikersund auf dem Programm. Der Bewerb beginnt um 17.00 Uhr und wird live in ORF1 & Sport24-Liveticker übertragen.