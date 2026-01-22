Prevc dominiert! Slowene gewinnt WM-Quali – Embacher Zweiter

Saisondominator Domen Prevc hat die Qualifikation zur Skiflug-WM in Oberstdorf gewonnen. Der Slowene war trotz kürzerem Anlauf der Weiteste. ÖSV-Youngster Stephan Embacher wurde Zweiter mit Karriere-Bestweite.

Saisondominator Domen Prevc hat seine Favoritenrolle für die Skiflug-WM in Oberstdorf eindrucksvoll unterstrichen. Der 26-jährige Slowene erzielte am Donnerstag in der Qualifikation trotz eines um drei Luken kürzeren Anlaufes als die Konkurrenz mit 228,5 m die Höchstweite. Insgesamt vier Durchgänge sind in der Einzelkonkurrenz am Freitag (16.00 Uhr) und Samstag (16.30 Uhr) zu absolvieren, jeweils live im ORF 1.

Embacher mit Karriere-Bestleistung

Als bester Österreicher überzeugte Youngster Stephan Embacher mit 227 m und Platz zwei. Der 20-jährige Tiroler zeigte in der Quali den bisher weitesten Flug seiner Karriere und schwang sich damit zum Medaillenkandidaten auf. "Es macht mega Spaß. Wir haben in jeglicher Hinsicht gut gearbeitet", meinte Embacher im ORF. In der vergangenen Saison war der ÖSV-Jungstar beim Skifliegen noch nicht wirklich zurechtgekommen.

Kraft sucht noch Feinabstimmung

Dritter wurde mit 215,5 m Teamkollege Jan Hörl. Titelverteidiger Stefan Kraft landete mit 214 m auf Rang sieben. "Das Gefühl ist ganz gut, das ist gut für das Selbstvertrauen", meinte der 32-Jährige, der 2024 bei der Heim-WM am Kulm triumphiert hatte. "Eine Kleinigkeit fehle mir noch. Wenn ich das noch in den Griff bekomme, könnte es gut werden." Routinier Manuel Fettner landete auf Rang 14, Daniel Tschofenig kam als 25. nicht über 198,5 m hinaus.

© Gepa

Prevc unschlagbar in Form

Weltrekordler Prevc dominierte mit fast spielerischer Leichtigkeit und lag am Ende nach der Verkürzung 12,7 Punkte vor Embacher. "Der hat uns dreimal zerstört jetzt", meinte Kraft. "Wenn alles zusammenpasst, ist er nicht zu schlagen." Bei den Deutschen muss Andreas Wellinger im Einzel zuschauen – der Olympiasieger schaffte es nicht ins Aufgebot.