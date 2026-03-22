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Vikersund:

Skifliegen wegen Sturz und Wind verschoben

22.03.26, 17:53
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Nervenkrieg am Monsterbakken! Heftige Windböen und ein schwerer Sturz sorgen in Vikersund für eine Verschiebung des Skifliegens. Stephan Embacher und die ÖSV-Adler müssen sich noch gedulden.

Aufgrund unberechenbarer Windböen wurde der ursprünglich für 17:15 Uhr angesetzte Start des zweiten Einzel-Bewerbs der Männer in Vikersund um eine volle Stunde nach hinten verschoben. Bereits die Qualifikation musste wegen der gefährlichen Bedingungen abgebrochen werden, weshalb nun alle 59 gemeldeten Athleten für den Hauptbewerb startberechtigt sind.

Sturz-Schock in der Qualifikation

Überschattet wurde die Vorbereitung von einem schweren Zwischenfall: Der junge Pole Kacper Tomasiak kam bei seinem Sprung zu Sturz und musste mit einer Trage abtransportiert werden. Ersten Meldungen zufolge soll der Springer jedoch nicht schwer verletzt sein.

Embacher als Gejagter im Wind

Der 20-jährige Tiroler geht nach seinem sensationellen Premierensieg vom Samstag als großer Favorit in den Bewerb. Embacher führt die Skiflug-Wertung mit 15 Zählern Vorsprung auf Domen Prevc an. Trotz seiner gesundheitlichen Schwächung durch Magenprobleme am Vortag brennt der Youngster darauf, das Rote Trikot am Monsterbakken zu verteidigen und als letzter Springer des ersten Durchgangs oben auf dem Balken zu sitzen.

Kraft lauert auf Wiedergutmachung

Neben dem neuen Skiflug-Helden will auch Weltrekordhalter Stefan Kraft heute wieder voll angreifen. Nach einem für seine Verhältnisse enttäuschenden 16. Platz am Samstag hat der Salzburger eine Rechnung mit dem Vikersundbakken offen. Die zusätzlichen Wartezeiten verlangen den Athleten nun alles in Sachen Konzentration und Energiehaushalt ab, besonders für Embacher, der nach den gestrigen Strapazen jede Minute zur Regeneration nutzen muss.

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