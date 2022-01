Kommt endlich Frauen-Tournee?

So laufen die Pläne für eine Skisprung-Tournee der Frauen. Stecher klärt auf.

Die Pläne für eine Skisprung-Tournee der Frauen nehmen Gestalt an. Bestrebungen der vier Männer-Schauplätze für eine Parallel-Veranstaltung für Sara Marita Kramer und Co. erteilt der ÖSV aber quasi eine Absage. Mario Stecher, Sportlicher Leiter für Skispringen und Nordische Kombination, teilte mit, dass ein Projekt mit Villach favorisiert wird. Die Schanze in der Alpenarena soll mit Ljubno einen neuen Weltcup-Schwerpunkt bilden.

Die Details sollen bis zum Frühjahr stehen

Die Gespräche mit dem neuen slowenischen Weltcup-Ort würden schon seit einem Dreivierteljahr laufen, so Stecher. "Wir sind gefragt worden, ob wir gemeinsam eine Art Tournee für die Frauen durchführen wollen. Wir haben dann als erste Anlaufstelle Villach mit im Boot gehabt. Uns ist es wichtig, dass es eine langfristige und sehr, sehr gute und die bestmögliche Lösung gibt. Das ist unsere Priorität und mit Villach und Ljubno gegeben." Der ehemalige Kombinierer betonte, dass hinter dem Projekt ein durchdachtes Konzept stecken müsse: "Die Damen bieten eine so großartige Leistung. Das dann bestmöglich in der Öffentlichkeit zu verkaufen, ist unser aller Ansinnen." In den nächsten Monaten sollen Gespräche laufen, bis zur Kalenderkonferenz im Frühjahr sollen alle Details stehen. Angedacht ist schon für 2022/23 ein Weltcup-Springen in Villach und so drei Tage später in Ljubno.

»Wir wollen ein gutes Produkt abliefern«

In weiterer Folge könne eine kleine Tournee etwa mit Italien zu einer Dreiländer-Tournee ausgebaut werden. Stecher: "Das ist ein Ziel, das wir verfolgen, das soll sich entwickeln. Wir wollen schlussendlich ein gutes Produkt abliefern." Wichtig sei ihm, dass eine Frauen-Tournee nicht nur ein "Beiwagerl" zu der Männer-Tournee ist. Die Überlegung müsse über viele Jahre weitergehen. "Es ist wichtig, dass man da keinen Schnellschuss macht." Dieter Mörtl, Präsident des Kärntner Landesskiverbandes, gab sich zuversichtlich. "Vom Landesskiverband sind wir voller Hoffnung, dass wir den Damen-Weltcup in Villach veranstalten können und auch die Zustimmung von der Verbandsspitze ist gegeben."

Neujahrs- Bewerb für Kramer & Co

Unsere Adlerinnen springen ins neue Jahr. Am Samstag, den 1. Jänner (16 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker), steigt der Einzelbewerb in Ljubno. Alle Österreicherinnen schafften die Quali für den Bewerb. Sara Marita Kramer startet in Slowenien als Führende des Gesamtweltcups.