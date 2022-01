Kraft nach Garmisch-Out: Extra-Einheit in Seefeld

Salzburger am Neujahrstag auf Langlauf-Skiern, um Kopf freizubekommen.

Weltmeister Stefan Kraft wird am Sonntagvormittag auf der Schanze in Seefeld eine Extra-Einheit absolvieren, um für den weiteren Verlauf der Vierschanzentournee der Skispringer wieder in Schwung zu kommen. Der 28-Jährige hatte am Silvestertag die Qualifikation für das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen mit Platz 59 verpasst, gab sich danach ratlos. Am Neujahrstag stand für Kraft Langlaufen auf dem Programm, damit er von der Enttäuschung den Kopf wieder frei bekommt.

Kraft wird am Montag in der Qualifikation für das Bergisel-Springen in die Tournee zurückkehren. Nach dem Bewerb am Dienstag in Innsbruck wird am Mittwoch und Donnerstag die 70. Auflage des nordischen Ski-Klassikers traditionell am Dreikönigstag in Bischofshofen abgeschlossen.